В Киеве готовили теракт - СБУ задержала диверсантов

Сотрудники СБУ с задержанным агентом. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агентов российского Главного разведывательного управления, готовивших теракт в Киеве. Преступление должно было произойти в многолюдном месте столицы.

Об этом сообщили в СБУ в среду, 23 октября.

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По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест Киева.

По данным контрразведки СБУ, целью захватчиков было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева. Таким образом, враг хотел посеять панику среди гражданских граждан.

Для совершения теракта разведка РФ дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легкие" заработки в Телеграмм-каналах.

После вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции по способам изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.

Взрывчатку, которая должна была привести к действию с помощью двух телефонов, женщина должна была достать из специального схрона. Его геолокацию оккупанты планировали "свергнуть" девушке накануне теракта.

"Установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российской игры, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области", — уточнили в СБУ.

К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Они получили контрольную задачу – поджечь технику ВСУ под Запорожьем.

Задержанный российский агент. Фото: СБУ

Изъятые у диверсантов телефоны и документы. Фото: СБУ

Как СБУ противодействовала диверсантам

Чтобы предотвратить преступление, контрразведчики СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте.

На месте происшествия у задержанных изъяты орудия преступления и мобильные телефоны. В телефоне были сохранены доказательства преступной деятельности агентов.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Переписка агента с куратором. Фото: скриншот

Переписка агента с куратором. Фото: скриншот

Переписка агента с куратором. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что сотрудники СБУ инсценировали убийство бизнесмена и руководителя общественной организации Геннадия Байбутяна. На самом деле предприниматель жив, а заказчик преступления задержан.

Также Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила незаконную продажу трофейного оружия и боеприпасов в четырех регионах страны.