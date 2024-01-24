Готував фіктивні документи для ухилянтів — у Києві викрили лікаря
Поліція Києва викрила медика швидкої допомоги на Київщині. Лікар виготовляв для ухилянтів фальшиві документи.
Про це повідомляє поліція Києва.
Підроблені документи для ухилянтів
Співробітники правоохоронних органів з'ясували, що 35-річний мешканець області запропонував послугу потенційному клієнту: за гроші він обіцяв полегшити відстрочку від призову на військову службу.
За суму дев'ять тисяч доларів лікар зобов'язався оформити необхідні документи, включаючи тимчасове посвідчення та висновок військово-лікарської комісії, що підтверджує непридатність клієнта до служби в армії.
Арешт медика і який термін йому загрожує
У поліції вказали, що затримання медика сталося на момент передачі йому грошей.
Як запобіжний захід суд призначив утримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі визнання винним підозрюваному може загрожувати до п'яти років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники впіймали чотирьох українців, які намагалися незаконно дістатися Молдови.
Також ми писали, що прикордонники спільно з Нацполіцією викрили злочинну схему переправлення ухилянтів за кордон у Прикарпатті. Організатору вивезення чоловіків з України повідомили про підозру.
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