Готував фіктивні документи для ухилянтів — у Києві викрили лікаря

Поліція проводить розслідування. Фото: поліція Києва

Поліція Києва викрила медика швидкої допомоги на Київщині. Лікар виготовляв для ухилянтів фальшиві документи.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Підроблені документи для ухилянтів

Співробітники правоохоронних органів з'ясували, що 35-річний мешканець області запропонував послугу потенційному клієнту: за гроші він обіцяв полегшити відстрочку від призову на військову службу.

За суму дев'ять тисяч доларів лікар зобов'язався оформити необхідні документи, включаючи тимчасове посвідчення та висновок військово-лікарської комісії, що підтверджує непридатність клієнта до служби в армії.

Гроші ухилянтів для медика Фото: поліція Києва

Арешт медика і який термін йому загрожує

У поліції вказали, що затримання медика сталося на момент передачі йому грошей.

Як запобіжний захід суд призначив утримання під вартою з можливістю внесення застави. У разі визнання винним підозрюваному може загрожувати до п'яти років ув'язнення.

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно прикордонники впіймали чотирьох українців, які намагалися незаконно дістатися Молдови.

Також ми писали, що прикордонники спільно з Нацполіцією викрили злочинну схему переправлення ухилянтів за кордон у Прикарпатті. Організатору вивезення чоловіків з України повідомили про підозру.