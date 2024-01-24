Готовил фиктивные документы для уклонистов — в Киеве разоблачили врача
Полиция Киева разоблачила медика скорой помощи в Киевской области. Врач изготовлял для уклонистов поддельные документы.
Об этом сообщает полиция Киева.
Поддельные документы для уклонистов
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 35-летний житель области предложил услугу потенциальному клиенту: за деньги он обещал облегчить процесс отсрочки от призыва на военную службу.
За сумму в 9 тысяч долларов доктор обязался оформить необходимые документы, включая временное удостоверение и заключение военно-врачебной комиссии, подтверждающее непригодность клиента к службе в армии.
Арест медика и какой срок ему грозит
В полиции указали, что задержание медика произошло в момент передачи ему денег.
В качестве меры пресечения суд назначил содержание под стражей с возможностью внесения залога. В случае признания виновным, подозреваемому может грозить до пяти лет тюремного заключения.
Напомним, недавно пограничники поймали четырех украинцев, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы.
Также мы писали, что пограничники совместно с Нацполицией разоблачили преступную схему переправки уклонистов за границу в Прикарпатье. Организатору вывоза мужчин из Украины сообщили о подозрении.
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