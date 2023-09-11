Готував удари по столичних ТЕЦ: у Києві затримали нацгвардійця-зрадника

Співробітник СБУ із затриманим диверсантом. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.

Про це повідомили в СБУ.

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У Києві Служба безпеки України затримала агента ФСБ. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.

Щоб залучити військового до співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ворога.

Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту в Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

"Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого "куратора" з ФСБ від 100 до 1 тисячі доларів США. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації", — говориться у повідомленні СБУ.

За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

СБУ затримала зрадника

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.

При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Переписка агента ФСБ зі своїм куратором. Фото: СБУ

Переписка агента ФСБ зі своїм куратором. Фото: СБУ

Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, спецпризначенці СБУ атакували дронами-камікадзе "виборчий" штаб російських окупантів у Запорізькій області. Сталося це в селі Скельки, що у Василівському районі.