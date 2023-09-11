Готовил удары по столичным ТЭЦ: в Киеве задержали нацгвардейца-изменника

Сотрудник СБУ с задержанным диверсантом. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-предателя, готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.

Об этом сообщили в СБУ.

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В Киеве служба безопасности Украины задержала агента ФСБ. Он занимался подготовкой новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры столицы.

Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

Чтобы привлечь военного к сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он приступил к работе на врага.

Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице. Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

"Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны. За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до 1 тысячи долларов США. Сумма зависела от сложности проводимой "работы" и важности" полученной информации", — говорится в сообщении СБУ.

По имеющимся данным, разведывательные сведения требовались оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

СБУ задержала предателя

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации при выполнении им вражеской задачи.

При обыске по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Переписка агента ФСБ со своим куратором Фото: СБУ

Переписка агента ФСБ со своим куратором Фото: СБУ

Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.