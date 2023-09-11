Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Готовил удары по столичным ТЭЦ: в Киеве задержали нацгвардейца-изменника arrow

Готовил удары по столичным ТЭЦ: в Киеве задержали нацгвардейца-изменника

11 сентября 2023 12:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Готовил удары по столичным ТЭЦ: в Киеве задержали нацгвардейца-изменника
Сотрудник СБУ с задержанным диверсантом. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-предателя, готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также:

Задержали нацгвардейца-перебежчика

В Киеве служба безопасности Украины задержала агента ФСБ. Он занимался подготовкой новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры столицы.

Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

Чтобы привлечь военного к сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он приступил к работе на врага.

Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице. Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

"Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны. За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до 1 тысячи долларов США. Сумма зависела от сложности проводимой "работы" и важности" полученной информации", — говорится в сообщении СБУ.

По имеющимся данным, разведывательные сведения требовались оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

СБУ задержала предателя

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации при выполнении им вражеской задачи.

При обыске по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Переписка агента ФСБ со своим куратором
Переписка агента ФСБ со своим куратором Фото: СБУ
Переписка агента ФСБ со своим куратором
Переписка агента ФСБ со своим куратором Фото: СБУ

Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз