Готував замах на представника ГУР: у Києві затримали агента РФ

Викриття агента РФ, що готував замах на представника ГУР. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який готував замах на представника української розвідки. Його підозрюють у підготовці умисного вбивства за грошову винагороду, з використанням FPV-дрона. Наразі фігурант перебуває під вартою, тривають слідчі дії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у понеділок, 8 червня.

Обшуки у зловмисника, що готував замах на представника ГУР. Фото: Нацполіція

У Києві викрили агента РФ, який готував замах на представника ГУР

Національна поліція повідомила про викриття та затримання агента РФ на етапі підготовки до замовного вбивства одного з посадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зауважимо, що у відомстві наразі не розголошують ім’я представника розвідки, на якого готувався замах. Однак із контексту повідомлення випливає, що, ймовірно, йдеться про представника з питань стратегічної комунікації ГУР МО України Андрія Юсова.

За даними оперативників Департаменту карного розшуку Нацполіції, російські спецслужби завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому 100 тисяч доларів США за ліквідацію посадовця, з яких 10 тисяч доларів були виплачені як аванс.

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Викриття агента РФ, що готував замах на представника розвідки. Фото: Нацполіція

Слідчі встановили, що підозрюваний раніше мав судимість за майнові злочини. Він збирав детальну інформацію про ціль: маршрут пересування, графік, місце проживання, транспорт та інфраструктуру навколо.

Для реалізації плану він визначив спосіб вбивства із застосуванням FPV-дрона та намагався знайти виконавця, який мав навички керування безпілотниками.

Реалізувати задум йому не вдалося — його затримали оперативники поліції за силової підтримки спецпідрозділів у взаємодії з ВБ ГУР МОУ. Під час обшуку вилучено мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші докази.

Затриманому повідомлено про підозру за готування до умисного вбивства з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину.

Новини.LIVE інформували, що на мера П’ятихаток у Дніпропетровській області скоїли замах, внаслідок чого він отримав ножове поранення та був госпіталізований. Напад стався 26 травня 2026 року, після чого зловмисник утік з місця події.

Новини.LIVE також писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія продовжує спроби його ліквідації навіть під час мирних переговорів. За його словами, на нього вже було скоєно щонайменше десять замахів, попри посилену охорону. Він також назвав таку практику з боку Кремля "абсолютно нормальною" в умовах війни.