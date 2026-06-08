Готовил покушение на представителя ГУР: в Киеве задержали агента РФ

Разоблачение агента РФ, готовившего покушение на представителя ГУР. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на представителя украинской разведки. Его подозревают в подготовке умышленного убийства за денежное вознаграждение, с использованием FPV-дрона. Сейчас фигурант находится под стражей, продолжаются следственные действия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в понедельник, 8 июня.

Обыски у злоумышленника, готовившего покушение на представителя ГУР. Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили агента РФ, который готовил покушение на представителя ГУР

Национальная полиция сообщила о разоблачении и задержании агента РФ на этапе подготовки к заказному убийству одного из должностных лиц Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Заметим, что в ведомстве пока не разглашают имя представителя разведки, на которого готовилось покушение. Однако из контекста сообщения следует, что, вероятно, речь идет о представителе по вопросам стратегической коммуникации ГУР МО Украины Андрея Юсова.

По данным оперативников Департамента уголовного розыска Нацполиции, российские спецслужбы завербовали 38-летнего жителя Киева и пообещали ему 100 тысяч долларов США за ликвидацию чиновника, из которых 10 тысяч долларов были выплачены в качестве аванса.

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Разоблачение агента РФ, готовившего покушение на представителя разведки. Фото: Нацполиция

Следователи установили, что подозреваемый ранее имел судимость за имущественные преступления. Он собирал подробную информацию о цели: маршрут передвижения, график, место жительства, транспорт и инфраструктуру вокруг.

Для реализации плана он определил способ убийства с применением FPV-дрона и пытался найти исполнителя, который имел навыки управления беспилотниками.

Реализовать замысел ему не удалось — его задержали оперативники полиции при силовой поддержке спецподразделений во взаимодействии с ВБ ГУР МОУ. Во время обыска изъяты мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие доказательства.

Задержанному сообщено о подозрении за приготовление к умышленному убийству из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников преступления.

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