Відключення світла у Київській області 13 листопада - коли не буде електроенергії

Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

У четвер, 13 листопада, на Київщині плануються відключення світла. Мешканців регіону закликали враховувати можливі перебої та завчасно планувати свої справи.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Київській області 13 листопада

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.

У ДТЕК закликали ділитися інформацією із родичами та друзями.

Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

У ДТЕК наголошують, що у разі будь-яких змін споживачів попередять про планові відключення завчасно. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на у оператора системи розподілу електроенергії. Там також будуть опубліковані актуальні графіки, якщо буде введено тимчасові обмеження.

Нагадаємо, що до цього в Укренерго повідомили, що 13 листопада діятимуть графіки відключень світла. Причиною тому є зростання споживання та необхідність збалансувати енергосистему.

До цього Новини.LIVE пояснювали, як підготуватися до відключення світла — важливі кроки.