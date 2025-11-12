Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра

Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 19:48
Оновлено: 19:48
Відключення світла у Київській області 13 листопада - коли не буде електроенергії
Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

У четвер, 13 листопада, на Київщині плануються відключення світла. Мешканців регіону закликали враховувати можливі перебої та завчасно планувати свої справи.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра - фото 1
Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Київській області 13 листопада

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.

У ДТЕК закликали ділитися інформацією із родичами та друзями.

Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра - фото 2
Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК
Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра - фото 3
Графік відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

У ДТЕК наголошують, що у разі будь-яких змін споживачів попередять про планові відключення завчасно. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна на у оператора системи розподілу електроенергії. Там також будуть опубліковані актуальні графіки, якщо буде введено тимчасові обмеження.

Нагадаємо, що до цього в Укренерго повідомили, що 13 листопада діятимуть графіки відключень світла. Причиною тому є зростання споживання та необхідність збалансувати енергосистему.

До цього Новини.LIVE пояснювали, як підготуватися до відключення світла — важливі кроки.

електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла відключення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації