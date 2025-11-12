Видео
Видео

График отключения — когда не будет света на Киевщине завтра

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 19:48
обновлено: 19:48
Отключение света в Киевской области 13 ноября - когда не будет электроэнергии
Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

В четверг, 13 ноября, на Киевщине планируются отключения света. Жителей региона призвали учитывать возможные перебои и заблаговременно планировать свои дела.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра - фото 1
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киевской области 13 ноября

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали делиться информацией с родственниками и друзьями.

Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра - фото 2
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Графік відключення — коли не буде світла на Київщині завтра - фото 3
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

В ДТЭК отмечают, что в случае каких-либо изменений потребителей предупредят о плановых отключениях заблаговременно. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно получить у оператора системы распределения электроэнергии. Там будут опубликованы актуальные графики, если будут введены временные ограничения.

Напомним, что до этого в Укрэнерго сообщили, что 13 ноября будут действовать графики отключений света. Причиной тому является рост потребления и необходимость сбалансировать энергосистему.

До этого Новини.LIVE объясняли, как подготовиться к отключению света - важные шаги.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
