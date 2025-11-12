Отключение света в Киевской области 13 ноября - когда не будет электроэнергии

График отключения — когда не будет света на Киевщине завтра
В четверг, 13 ноября, на Киевщине планируются отключения света. Жителей региона призвали учитывать возможные перебои и заблаговременно планировать свои дела.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киевской области 13 ноября
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.
В ДТЭК призвали делиться информацией с родственниками и друзьями.
Где узнать графики
В ДТЭК отмечают, что в случае каких-либо изменений потребителей предупредят о плановых отключениях заблаговременно. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно получить у оператора системы распределения электроэнергии. Там будут опубликованы актуальные графики, если будут введены временные ограничения.
Напомним, что до этого в Укрэнерго сообщили, что 13 ноября будут действовать графики отключений света. Причиной тому является рост потребления и необходимость сбалансировать энергосистему.
