Графіки відключення у Києві 5 грудня - коли не буде світла

Графіки відключень — коли не буде світла у Києві завтра
Дата публікації: 4 грудня 2025 23:18
Вулиця без світла в одному з українських міст. Фото: УНІАН
У п'ятницю, 5 грудня, в Києві плануються графіки відключень світла. Киян закликають обережно споживати електроенергію та завчасно підготуватися до її відсутності.
Про це повідомляють у ДТЕК у Telegram.
Графіки відключення світла у Києві 5 грудня
У столиці завтра застосують відключення для 12 черг. Світла не буде по одному чи два рази за добу.
Нагадаємо, т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко назвав, в яких двох областях України наразі найскладніша ситуація зі світлом.
Раніше нардепка Інна Совсун зробила невтішний прогноз щодо відключень світла на тлі похолодання.
