Графіки відключення у Києві 5 грудня - коли не буде світла

Вулиця без світла в одному з українських міст. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 5 грудня, в Києві плануються графіки відключень світла. Киян закликають обережно споживати електроенергію та завчасно підготуватися до її відсутності.

Про це повідомляють у ДТЕК у Telegram.

Графіки відключення світла у Києві 5 грудня

У столиці завтра застосують відключення для 12 черг. Світла не буде по одному чи два рази за добу.

Графіки відключення світла 5 грудня. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко назвав, в яких двох областях України наразі найскладніша ситуація зі світлом.

Раніше нардепка Інна Совсун зробила невтішний прогноз щодо відключень світла на тлі похолодання.