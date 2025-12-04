Графики отключения в Киеве 5 декабря - когда не будет света

Улица без света в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

В пятницу, 5 декабря, в Киеве планируются графики отключений света. Киевлян призывают осторожно потреблять электроэнергию и заблаговременно подготовиться к ее отсутствию.

Об этом сообщают в ДТЭК в Telegram.

Графики отключения света в Киеве 5 декабря

В столице завтра применят отключения для 12 очередей. Света не будет по одному или два раза за сутки.

Графики отключения света 5 декабря. Фото: ДТЭК

