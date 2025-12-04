Графики отключения в Киеве 5 декабря - когда не будет света

Графики отключений — когда не будет света в Киеве завтра
Дата публикации 4 декабря 2025 23:18
Улица без света в одном из украинских городов. Фото: УНИАН
В пятницу, 5 декабря, в Киеве планируются графики отключений света. Киевлян призывают осторожно потреблять электроэнергию и заблаговременно подготовиться к ее отсутствию.
Об этом сообщают в ДТЭК в Telegram.
Графики отключения света в Киеве 5 декабря
В столице завтра применят отключения для 12 очередей. Света не будет по одному или два раза за сутки.
Напомним, и.о. председателя "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко назвал, в каких двух областях Украины сейчас самая сложная ситуация со светом.
Ранее нардеп Инна Совсун сделала неутешительный прогноз относительно отключений света на фоне похолодания.
