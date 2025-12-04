Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Графики отключений — когда не будет света в Киеве завтра

Графики отключений — когда не будет света в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 23:18
Графики отключения в Киеве 5 декабря - когда не будет света
Улица без света в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

В пятницу, 5 декабря, в Киеве планируются графики отключений света. Киевлян призывают осторожно потреблять электроэнергию и заблаговременно подготовиться к ее отсутствию.

Об этом сообщают в ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения света в Киеве 5 декабря

В столице завтра применят отключения для 12 очередей. Света не будет по одному или два раза за сутки.

Графики отключений — когда не будет света в Киеве завтра - фото 1
Графики отключения света 5 декабря. Фото: ДТЭК
Графики отключений — когда не будет света в Киеве завтра - фото 2
Графики отключения света 5 декабря. Фото: ДТЭК

Напомним, и.о. председателя "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко назвал, в каких двух областях Украины сейчас самая сложная ситуация со светом.

Ранее нардеп Инна Совсун сделала неутешительный прогноз относительно отключений света на фоне похолодания.

Киев ДТЭК отключения света свет столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации