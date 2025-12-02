Графік відключення світла 3 грудня — як вимикатимуть світло в Києві та на Київщині

Свічки. Фото: Freepik

У середу, 3 грудня, в Києві та області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Мешканців закликають ощадливо споживати електроенергію та завчасно підготуватися до її відсутності.

Про це повідомляють у ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві та області 3 грудня

У Києві завтра будуть застосовані відключення обсягом від 0,5 до 2 черг. Причиною запровадження графіків погодинних відключень стали наслідки російських атак по енергосистемі України.

Графік відключень в Києві. Фото: ДТЕК

Відключення світла у Києві 3 грудня. Фото: ДТЕК

Мешканцям Київської області також варто бути готовими до відсутності світла до 6 годин на добу.

Графік відключень на Київщині. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Київській області. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, графіки відключень світла 3 грудня будуть застосовані по всій території України.

