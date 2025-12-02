Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Графіки відключень на Київщині — як вимикатимуть світло завтра

Графіки відключень на Київщині — як вимикатимуть світло завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 23:01
Графік відключення світла 3 грудня — як вимикатимуть світло в Києві та на Київщині
Свічки. Фото: Freepik

У середу, 3 грудня, в Києві та області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Мешканців закликають ощадливо споживати електроенергію та завчасно підготуватися до її відсутності.

Про це повідомляють у ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключення світла у Києві та області 3 грудня

У Києві завтра будуть застосовані відключення обсягом від 0,5 до 2 черг. Причиною запровадження графіків погодинних відключень стали наслідки російських атак по енергосистемі України.

Графіки відключень у Києві 3 грудня
Графік відключень в Києві. Фото: ДТЕК
Як вимикатимуть світло в Києві 3 грудня
Відключення світла у Києві 3 грудня. Фото: ДТЕК

Мешканцям Київської області також варто бути готовими до відсутності світла до 6 годин на добу.

Графік вимкнення на Київщині 3 грудня
Графік відключень на Київщині. Фото: ДТЕК
Відключення на Київщині 3 грудня
Відключення світла в Київській області. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, графіки відключень світла 3 грудня будуть застосовані по всій території України.

А також в Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі після ударів РФ.

Київ Київська область відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації