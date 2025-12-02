Графік відключення світла 3 грудня — як вимикатимуть світло в Києві та на Київщині

Графіки відключень на Київщині — як вимикатимуть світло завтра
У середу, 3 грудня, в Києві та області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Мешканців закликають ощадливо споживати електроенергію та завчасно підготуватися до її відсутності.
Про це повідомляють у ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві та області 3 грудня
У Києві завтра будуть застосовані відключення обсягом від 0,5 до 2 черг. Причиною запровадження графіків погодинних відключень стали наслідки російських атак по енергосистемі України.
Мешканцям Київської області також варто бути готовими до відсутності світла до 6 годин на добу.
Нагадаємо, графіки відключень світла 3 грудня будуть застосовані по всій території України.
А також в Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі після ударів РФ.
