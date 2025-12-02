График отключения света 3 декабря - как будут выключать свет в Киеве и Киевской области

Свечи. Фото: Freepik

В среду, 3 декабря, в Киеве и области будут применены графики почасовых отключений света. Жителей призывают экономно потреблять электроэнергию и заблаговременно подготовиться к ее отсутствию.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве и области 3 декабря

В Киеве завтра будут применены отключения объемом от 0,5 до 2 очередей. Причиной введения графиков почасовых отключений стали последствия российских атак по энергосистеме Украины.

График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве 3 декабря. Фото: ДТЭК

Жителям Киевской области также стоит быть готовыми к отсутствию света до 6 часов в сутки.

График отключений на Киевщине. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, графики отключений света 3 декабря будут применены по всей территории Украины.

А также в Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме после ударов РФ.