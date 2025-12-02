График отключения света 3 декабря - как будут выключать свет в Киеве и Киевской области

Графики отключений на Киевщине — как будут выключать свет завтра
В среду, 3 декабря, в Киеве и области будут применены графики почасовых отключений света. Жителей призывают экономно потреблять электроэнергию и заблаговременно подготовиться к ее отсутствию.
Об этом сообщают в ДТЭК.
Графики отключения света в Киеве и области 3 декабря
В Киеве завтра будут применены отключения объемом от 0,5 до 2 очередей. Причиной введения графиков почасовых отключений стали последствия российских атак по энергосистеме Украины.
Жителям Киевской области также стоит быть готовыми к отсутствию света до 6 часов в сутки.
Напомним, графики отключений света 3 декабря будут применены по всей территории Украины.
А также в Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме после ударов РФ.
