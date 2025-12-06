Графіки відключень світла для Києва та області на 7 грудня від ДТЕК

Дівчина зі свічкою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 7 грудня, у Києві та Київській області знову вимикатимуть світло. Причиною запровадження погодинних відключень електроенергії є наслідки масованої атаки Росії на енергетичні об'єкти України.

Графіки відключень світла для Києва та Київщини оприлюднила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Графіки відключень світла для Київщини на 7 грудня

Графіки відключень для Київщини на 7 грудня. Фото: ДТЕК

В Укренерго повідомили, що 7 грудня по всій території України більше вимикатимуть світло через наслідки масованої атаки РФ 6 грудня.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня окупанти обстріляли енергетику у восьми областях України.