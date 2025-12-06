Графіки відключень світла для Києва та області на 7 грудня від ДТЕК

Графіки відключень на завтра у Києві — як довго не буде світла
Дата публікації: 6 грудня 2025 20:37
Дівчина зі свічкою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik
У неділю, 7 грудня, у Києві та Київській області знову вимикатимуть світло. Причиною запровадження погодинних відключень електроенергії є наслідки масованої атаки Росії на енергетичні об'єкти України.
Графіки відключень світла для Києва та Київщини оприлюднила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Графіки відключень світла для Київщини на 7 грудня
В Укренерго повідомили, що 7 грудня по всій території України більше вимикатимуть світло через наслідки масованої атаки РФ 6 грудня.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня окупанти обстріляли енергетику у восьми областях України.
