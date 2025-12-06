Графики отключений света для Киева и области на 7 декабря от ДТЭК

Девушка со свечой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 7 декабря, в Киеве и Киевской области снова будут выключать свет. Причиной введения почасовых отключений электроэнергии являются последствия массированной атаки России на энергетические объекты Украины.

Графики отключений света для Киева и Киевской области обнародовала пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Графики отключений света для Киевской области на 7 декабря

Графики отключений для Киевской области на 7 декабря. Фото: ДТЭК

В Укрэнерго сообщили, что 7 декабря по всей территории Украины больше будут выключать свет из-за последствий массированной атаки РФ 6 декабря.

Напомним, что в ночь на 6 декабря оккупанты обстреляли энергетику в восьми областях Украины.