Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Графики отключений на завтра в Киеве — как долго не будет света

Графики отключений на завтра в Киеве — как долго не будет света

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 20:37
Графики отключений света для Киева и области на 7 декабря от ДТЭК
Девушка со свечой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 7 декабря, в Киеве и Киевской области снова будут выключать свет. Причиной введения почасовых отключений электроэнергии являются последствия массированной атаки России на энергетические объекты Украины.

Графики отключений света для Киева и Киевской области обнародовала пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Графики отключений света для Киевской области на 7 декабря

Графіки відключень світла для Київщини
Графики отключений для Киевской области на 7 декабря. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла для Київщини
Графики отключений для Киевской области на 7 декабря. Фото: ДТЭК

В Укрэнерго сообщили, что 7 декабря по всей территории Украины больше будут выключать свет из-за последствий массированной атаки РФ 6 декабря.

Напомним, что в ночь на 6 декабря оккупанты обстреляли энергетику в восьми областях Украины.

электроэнергия Укрэнерго ДТЭК энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации