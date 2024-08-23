Графіки відключень світла у Києві 24 серпня — КМВА

Графіки відключень на завтра — в які години буде світло у Києві
У суботу, 24 серпня, графіки відключення електроенергії в Києві не будуть застосовуватися. У Київській області попередньо також не планується введення обмежень.
Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко.
Відключення світла у Києві 24 серпня
За його словами, завтра у столиці світло не вимикатимуть протягом дня. Водночас він закликав економно споживати електроенергію.
Цю інформацію також підтвердили в держрегуляторі Укренерго.
Ситуація з електрикою в Україні — що відомо
Зауважимо, що в Укренерго раніше заявили, що енергетикам вдалося достроково завершити ремонт на одному з енергоблоків однієї з атомних електростанцій, додавши в українську енергосистему ще 1 000 МВт.
"Достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
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