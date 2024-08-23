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Графіки відключень на завтра — в які години буде світло у Києві

23 серпня 2024 22:38
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Графіки відключень світла у Києві 24 серпня — КМВА
Електроенергетики за роботою. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У суботу, 24 серпня, графіки відключення електроенергії в Києві не будуть застосовуватися. У Київській області попередньо також не планується введення обмежень.

Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко

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За його словами, завтра у столиці світло не вимикатимуть протягом дня. Водночас він закликав економно споживати електроенергію.

київ відключення світла 24 серпня
Скриншот допису Попко

Цю інформацію також підтвердили в держрегуляторі Укренерго. 

укренерго відключення світла 24 серпня
Скриншот допису Укренерго

Ситуація з електрикою в Україні — що відомо

Зауважимо, що в Укренерго раніше заявили, що енергетикам вдалося достроково завершити ремонт на одному з енергоблоків однієї з атомних електростанцій, додавши в українську енергосистему ще 1 000 МВт. 

"Достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

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