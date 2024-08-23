Графики отключений света в Киеве 24 августа — КГВА

Графики отключений на завтра — в какие часы будет свет в Киеве
В субботу, 24 августа, графики отключения электроэнергии в Киеве не будут применяться. В Киевской области предварительно также не планируется введение ограничений.
Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко.
Отключение света в Киеве 24 августа
По его словам, завтра в столице свет не будут выключаться в течение дня. В то же время он призвал экономно потреблять электроэнергию.
Эту информацию также подтвердили в госрегуляторе Укрэнерго.
Ситуация с электричеством в Украине — что известно
Отметим, что в Укрэнерго ранее заявили, что энергетикам удалось досрочно завершить ремонт на одном из энергоблоков одной из атомных электростанций, добавив в украинскую энергосистему еще 1 000 МВт.
"Досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии", — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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