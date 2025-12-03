Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра

Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 22:44
Графіки відключення у Києві та Київській області 4 грудня - коли не буде світла
Дівчина під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 грудня, в Києві та області будуть впроваджені графіки відключень світла. Мешканців столиці закликають ощадливо споживати електроенергію та завчасно підготуватися до її відсутності.

Про це повідомляють у ДТЕК у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключення світла у Києві 4 грудня

У Києві завтра будуть застосовані відключення для 12 черг — по одному чи два рази за добу.

Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра - фото 1
Графік відключень в Києві. Фото: ДТЕК
Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра - фото 2
Графік відключень в Києві. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 4 грудня

Відключення також будуть впроваджені і у Київській області.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.

Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра - фото 3
Графік відключень на Київщині. Фото: ДТЕК
Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра - фото 4
Графік відключень на Київщині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що 4 грудня в Одесі та області заплановані погодинні вимкнення електропостачання. Під час цих відключень можуть одночасно вимикатися декілька груп споживачів. 

А в Укренерго заявили, що 4 грудня в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Київ електроенергія відключення світла графіки відключень світла відключення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації