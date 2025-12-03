Графіки відключення у Києві та Київській області 4 грудня - коли не буде світла

Дівчина під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 грудня, в Києві та області будуть впроваджені графіки відключень світла. Мешканців столиці закликають ощадливо споживати електроенергію та завчасно підготуватися до її відсутності.

Про це повідомляють у ДТЕК у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення світла у Києві 4 грудня

У Києві завтра будуть застосовані відключення для 12 черг — по одному чи два рази за добу.

Графік відключень в Києві. Фото: ДТЕК

Графік відключень в Києві. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 4 грудня

Відключення також будуть впроваджені і у Київській області.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.

Графік відключень на Київщині. Фото: ДТЕК

Графік відключень на Київщині. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що 4 грудня в Одесі та області заплановані погодинні вимкнення електропостачання. Під час цих відключень можуть одночасно вимикатися декілька груп споживачів.

А в Укренерго заявили, що 4 грудня в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла.