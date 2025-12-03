Графіки відключення у Києві та Київській області 4 грудня - коли не буде світла

Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра
У четвер, 4 грудня, в Києві та області будуть впроваджені графіки відключень світла. Мешканців столиці закликають ощадливо споживати електроенергію та завчасно підготуватися до її відсутності.
Про це повідомляють у ДТЕК у Telegram.
Графіки відключення світла у Києві 4 грудня
У Києві завтра будуть застосовані відключення для 12 черг — по одному чи два рази за добу.
Графіки відключення світла на Київщині 4 грудня
Відключення також будуть впроваджені і у Київській області.
"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що 4 грудня в Одесі та області заплановані погодинні вимкнення електропостачання. Під час цих відключень можуть одночасно вимикатися декілька груп споживачів.
А в Укренерго заявили, що 4 грудня в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла.
