Україна
Графики отключений в Киеве — когда не будет света завтра

Графики отключений в Киеве — когда не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 22:44
Графики отключения в Киеве и Киевской области 4 декабря - когда не будет света
Девушка во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 декабря, в Киеве и области будут внедрены графики отключений света. Жителей столицы призывают экономно потреблять электроэнергию и заблаговременно подготовиться к ее отсутствию.

Об этом сообщают в ДТЭК в Telegram.

Графики отключения света в Киеве 4 декабря

В Киеве завтра будут применены отключения для 12 очередей — по одному или два раза в сутки.

Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра - фото 1
График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК
Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра - фото 2
График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения света на Киевщине 4 декабря

Отключения также будут внедрены и в Киевской области.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра - фото 3
График отключений на Киевщине. Фото: ДТЭК
Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра - фото 4
График отключений в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, что 4 декабря в Одессе и области запланированы почасовые отключения электроснабжения. Во время этих отключений могут одновременно отключаться несколько групп потребителей.

А в Укрэнерго заявили, что 4 декабря в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света.

Киев электроэнергия отключения света графики отключений света отключения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
