Графики отключения в Киеве и Киевской области 4 декабря - когда не будет света

Графики отключений в Киеве — когда не будет света завтра
В четверг, 4 декабря, в Киеве и области будут внедрены графики отключений света. Жителей столицы призывают экономно потреблять электроэнергию и заблаговременно подготовиться к ее отсутствию.
Об этом сообщают в ДТЭК в Telegram.
Графики отключения света в Киеве 4 декабря
В Киеве завтра будут применены отключения для 12 очередей — по одному или два раза в сутки.
Графики отключения света на Киевщине 4 декабря
Отключения также будут внедрены и в Киевской области.
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.
Напомним, что 4 декабря в Одессе и области запланированы почасовые отключения электроснабжения. Во время этих отключений могут одновременно отключаться несколько групп потребителей.
А в Укрэнерго заявили, что 4 декабря в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света.
