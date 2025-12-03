Графики отключения в Киеве и Киевской области 4 декабря - когда не будет света

Девушка во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 декабря, в Киеве и области будут внедрены графики отключений света. Жителей столицы призывают экономно потреблять электроэнергию и заблаговременно подготовиться к ее отсутствию.

Об этом сообщают в ДТЭК в Telegram.

Графики отключения света в Киеве 4 декабря

В Киеве завтра будут применены отключения для 12 очередей — по одному или два раза в сутки.

График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения света на Киевщине 4 декабря

Отключения также будут внедрены и в Киевской области.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

График отключений на Киевщине. Фото: ДТЭК

График отключений в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, что 4 декабря в Одессе и области запланированы почасовые отключения электроснабжения. Во время этих отключений могут одновременно отключаться несколько групп потребителей.

А в Укрэнерго заявили, что 4 декабря в Украине снова будут действовать графики почасовых отключений света.