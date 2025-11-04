Відео
Головна Київ Графіки відключень у Києві — коли завтра не буде світла

Графіки відключень у Києві — коли завтра не буде світла

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 23:30
Оновлено: 00:08
Графік відключення світла у Києві 5 листопада — деталі
Ремонтні роботи електромереж. Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області 5 листопада діятимуть графіки відключення світла. Світло вимикатимуть до чотирьох годин.

Про це повідомили у ДТЕК. 

Читайте також:

Графік відключення світла у Києві 5 листопада

ДТЕК оприлюднив графік відключення світла на 5 листопада. Електроенергії не буде одразу у кількох черг по чотири години.

Графік відключення світла в Ки
Відключення світла у Києві 5 листопада. Фото: ДТЕК
Відключення світла в Києві 5 листопада
Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Обмеження електроенергії також діятимуть у Київській області. У відомстві повідомили, що графіки можуть змінюватися.

Графік відключення світла у Київській області 5 листопада
Відключення світла Київська область. Фото: ДТЕК
Відключення світла у Київській області завтра
Відключення світла 5 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 5 листопада в окремих регіонах України вимикатимуть світло. Крім того, громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.

Водночас в Міненерго розповіли, що вдень не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Однак це можливо ввечері. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
