Графік відключення світла у Києві 5 листопада — деталі

Ремонтні роботи електромереж. Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області 5 листопада діятимуть графіки відключення світла. Світло вимикатимуть до чотирьох годин.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві 5 листопада

ДТЕК оприлюднив графік відключення світла на 5 листопада. Електроенергії не буде одразу у кількох черг по чотири години.

Відключення світла у Києві 5 листопада. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Обмеження електроенергії також діятимуть у Київській області. У відомстві повідомили, що графіки можуть змінюватися.

Відключення світла Київська область. Фото: ДТЕК

Відключення світла 5 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 5 листопада в окремих регіонах України вимикатимуть світло. Крім того, громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.

Водночас в Міненерго розповіли, що вдень не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Однак це можливо ввечері.