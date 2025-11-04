Графік відключення світла у Києві 5 листопада — деталі

Графіки відключень у Києві — коли завтра не буде світла
У Києві та Київській області 5 листопада діятимуть графіки відключення світла. Світло вимикатимуть до чотирьох годин.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві 5 листопада
ДТЕК оприлюднив графік відключення світла на 5 листопада. Електроенергії не буде одразу у кількох черг по чотири години.
Обмеження електроенергії також діятимуть у Київській області. У відомстві повідомили, що графіки можуть змінюватися.
Нагадаємо, 5 листопада в окремих регіонах України вимикатимуть світло. Крім того, громадян закликають ощадливо споживати електроенергію.
Водночас в Міненерго розповіли, що вдень не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Однак це можливо ввечері.
