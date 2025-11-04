График отключения света в Киеве 5 ноября — детали

Ремонтные работы электросетей. Фото: ДТЭК

В Киеве и Киевской области 5 ноября будут действовать графики отключения света. Свет будут выключать до четырех часов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве 5 ноября

ДТЭК обнародовал график отключения света на 5 ноября. Электроэнергии не будет сразу в нескольких очередях по четыре часа.

Отключение света в Киеве 5 ноября. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Ограничения электроэнергии также будут действовать в Киевской области. В ведомстве сообщили, что графики могут меняться.

Отключение света Киевская область. Фото: ДТЭК

Отключение света 5 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, 5 ноября в отдельных регионах Украины будут выключать свет. Кроме того, граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.

В то же время в Минэнерго рассказали, что днем не планируют применять графики отключений электроэнергии. Однако это возможно вечером.