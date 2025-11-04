Видео
Графики отключений в Киеве — когда завтра не будет света

Графики отключений в Киеве — когда завтра не будет света

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 23:30
обновлено: 00:08
График отключения света в Киеве 5 ноября — детали
Ремонтные работы электросетей. Фото: ДТЭК

В Киеве и Киевской области 5 ноября будут действовать графики отключения света. Свет будут выключать до четырех часов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

График отключения света в Киеве 5 ноября

ДТЭК обнародовал график отключения света на 5 ноября. Электроэнергии не будет сразу в нескольких очередях по четыре часа.

Графік відключення світла в Ки
Отключение света в Киеве 5 ноября. Фото: ДТЭК
Відключення світла в Києві 5 листопада
График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Ограничения электроэнергии также будут действовать в Киевской области. В ведомстве сообщили, что графики могут меняться.

Графік відключення світла у Київській області 5 листопада
Отключение света Киевская область. Фото: ДТЭК
Відключення світла у Київській області завтра
Отключение света 5 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, 5 ноября в отдельных регионах Украины будут выключать свет. Кроме того, граждан призывают экономно потреблять электроэнергию.

В то же время в Минэнерго рассказали, что днем не планируют применять графики отключений электроэнергии. Однако это возможно вечером.

электроэнергия Киевская область ДТЭК свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
