Графіки відключень для Київщини - коли не буде світла 22 листопада

Чоловік під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 22 листопада, у Київській області знову вимикатимуть світло. Українців закликали заздалегідь підготуватися до можливих відключень та ощадливо споживати електроенергію.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Графіки відключень для Київщини

У Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини 22 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими взимку.

Однак заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак наголосив, що прогнозувати щось стосовно енергетики наразі складно.