Графики отключения — когда не будет света на Киевщине завтра

Дата публикации 21 ноября 2025 22:41
обновлено: 22:59
Графики отключений для Киевщины - когда не будет света 22 ноября
Мужчина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 22 ноября, в Киевской области снова будут выключать свет. Украинцев призвали заранее подготовиться к возможным отключениям и экономно потреблять электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений для Киевской области

В Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графіки відключення — коли не буде світла на Київщині завтра - фото 1
Графики отключений света для Киевской области 22 ноября. Фото: ДТЭК
Графіки відключення — коли не буде світла на Київщині завтра - фото 2
Графики отключений света для Киевской области 22 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими зимой.

Однако заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак отметил, что прогнозировать что-то относительно энергетики пока сложно.

Киевская область ДТЭК энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
