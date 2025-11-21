Графики отключений для Киевщины - когда не будет света 22 ноября

Графики отключения — когда не будет света на Киевщине завтра
В субботу, 22 ноября, в Киевской области снова будут выключать свет. Украинцев призвали заранее подготовиться к возможным отключениям и экономно потреблять электроэнергию.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Графики отключений для Киевской области
В Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Причина введения ограничений — последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины.
Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими зимой.
Однако заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак отметил, что прогнозировать что-то относительно энергетики пока сложно.
