Головна Київ Графіки відключення на Київщині — коли не буде світла завтра

Графіки відключення на Київщині — коли не буде світла завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 22:18
Графіки відключень для Київщини - коли не буде світла 2 грудня
Люди без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 2 грудня, у Київській області знову вимикатимуть світло. Українців закликали заздалегідь підготуватися до можливих відключень та ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Графіки відключень для Київщини

У Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключення на Київщині — коли не буде світла завтра - фото 1
Графіки відключень світла для Київщини 2 грудня. Фото: ДТЕК
Графіки відключення на Київщині — коли не буде світла завтра - фото 2
Графіки відключень світла для Київщини 2 грудня. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими взимку.

Однак заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак наголосив, що прогнозувати щось стосовно енергетики наразі складно.

Київська область сфера енергетики енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
