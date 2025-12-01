Графіки відключень для Київщини - коли не буде світла 2 грудня

Графіки відключення на Київщині — коли не буде світла завтра
У вівторок, 2 грудня, у Київській області знову вимикатимуть світло. Українців закликали заздалегідь підготуватися до можливих відключень та ощадливо споживати електроенергію.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Графіки відключень для Київщини
У Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах України.
Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключення світла в Україні можуть стати суворішими взимку.
Однак заступник очільника Міненерго з питань цифрового розвитку Роман Андарак наголосив, що прогнозувати щось стосовно енергетики наразі складно.
Читайте Новини.LIVE!