Графики отключений для Киевщины - когда не будет света 2 декабря

Люди без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 2 декабря, в Киевской области снова будут выключать свет. Украинцев призвали заранее подготовиться к возможным отключениям и экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Графики отключений для Киевской области

В Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области 2 декабря. Фото: ДТЭК

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что графики отключения света в Украине могут стать более строгими зимой.

Однако заместитель главы Минэнерго по вопросам цифрового развития Роман Андарак отметил, что прогнозировать что-то относительно энергетики пока сложно.