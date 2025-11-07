Відео
Відео

Графіки відключення світла — коли будуть обмеження у Києві завтра

Графіки відключення світла — коли будуть обмеження у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 23:48
Оновлено: 00:28
Графіки відключення світла на 8 листопада - дані ДТЕК
Вимкнення електроенергії в Україні. Фото: УНІАН

У суботу, 8 листопада, у Києві будуть діяти графіки відключень електроенергії. Киян просять уважно ознайомитися з оновленим розкладом та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні світла.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключення світла

У повідомленні зазначається, що в разі будь-яких змін інформацію оперативно оновлюватимуть у офіційному телеграм-каналі.

"Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", — йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла — коли будуть обмеження у Києві завтра - фото 1
Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК
Графіки відключення світла — коли будуть обмеження у Києві завтра - фото 2
Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що окупанти продовжать атакувати українську енергосистему, але катастрофи не буде.

Раніше глава Укренерго Віталій Зайченко закликав громадян не прогрівати приміщення до +20 °C

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
