Графіки відключення світла на 8 листопада - дані ДТЕК

Вимкнення електроенергії в Україні. Фото: УНІАН

У суботу, 8 листопада, у Києві будуть діяти графіки відключень електроенергії. Киян просять уважно ознайомитися з оновленим розкладом та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні світла.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Графіки відключення світла

У повідомленні зазначається, що в разі будь-яких змін інформацію оперативно оновлюватимуть у офіційному телеграм-каналі.

"Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", — йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що окупанти продовжать атакувати українську енергосистему, але катастрофи не буде.

Раніше глава Укренерго Віталій Зайченко закликав громадян не прогрівати приміщення до +20 °C.