Графіки відключення світла на 8 листопада - дані ДТЕК

Графіки відключення світла — коли будуть обмеження у Києві завтра
У суботу, 8 листопада, у Києві будуть діяти графіки відключень електроенергії. Киян просять уважно ознайомитися з оновленим розкладом та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні світла.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
Графіки відключення світла
У повідомленні зазначається, що в разі будь-яких змін інформацію оперативно оновлюватимуть у офіційному телеграм-каналі.
"Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що окупанти продовжать атакувати українську енергосистему, але катастрофи не буде.
Раніше глава Укренерго Віталій Зайченко закликав громадян не прогрівати приміщення до +20 °C.
Читайте Новини.LIVE!