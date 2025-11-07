Графики отключения света на 8 ноября - данные ДТЭК

Отключение электроэнергии в Украине. Фото: УНИАН

В субботу, 8 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Киевлян просят внимательно ознакомиться с обновленным расписанием и подготовиться к возможным перебоям в подаче света.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Графики отключения света

В сообщении отмечается, что в случае каких-либо изменений информацию оперативно будут обновлять в официальном телеграмм-канале.

Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что оккупанты продолжат атаковать украинскую энергосистему, но катастрофы не будет.

Ранее глава Укрэнерго Виталий Зайченко призвал граждан не прогревать помещения до +20 °C.