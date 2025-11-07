Графики отключения света на 8 ноября - данные ДТЭК

Графики отключения света — когда будут ограничения в Киеве завтра
В субботу, 8 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Киевлян просят внимательно ознакомиться с обновленным расписанием и подготовиться к возможным перебоям в подаче света.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Графики отключения света
В сообщении отмечается, что в случае каких-либо изменений информацию оперативно будут обновлять в официальном телеграмм-канале.
"Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", — говорится в сообщении.
Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что оккупанты продолжат атаковать украинскую энергосистему, но катастрофы не будет.
Ранее глава Укрэнерго Виталий Зайченко призвал граждан не прогревать помещения до +20 °C.
