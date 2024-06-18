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Графіки відключення світла у Києві на завтра — коли застосовуватимуться обмеження

18 червня 2024 19:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Графіки відключення світла у Києві на завтра 19 червня
Жінка під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Києві у середу, 19 червня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосують для промислових та побутових споживачів — з 00:00 до 24:00. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram з посиланням на "Укренерго".

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Відключення світла в Києві 19 червня

"За вказівкою Укренерго, завтра 19 червня у столиці графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів діятимуть весь день, з 00:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Причиною відключень є прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сума оголошених пакетів підтримки для енергосистеми протягом минулого тижня становить понад 1 млрд доларів. Також цього місяці очікується надходження 1,9 млрд євро в межах Ukraine Facility. 

Також генеральний директор YASNO Сергій Коваленко попередив українців про складну ситуацію зі світлом взимку. За його словами, дефіцит електроенергії становитиме до 35%. 

відключення світла
Київ
електроенергія
електропостачання
Укренерго

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