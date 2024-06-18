Графики отключения света в Киеве на завтра 19 июня

Женщина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 19 июня, будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут применены для промышленных и бытовых потребителей — с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram со ссылкой на "Укрэнерго".

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Отключение света в Киеве 19 июня

"По указанию Укрэнерго, завтра 19 июня в столице графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей будут действовать весь день, с 00:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Причиной отключений является прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Людей призвали потреблять электроэнергию максимально экономно.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма объявленных пакетов поддержки для энергосистемы за прошедшую неделю составляет более 1 млрд долларов. Также в этом месяце ожидается поступление 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Также генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предупредил украинцев о сложной ситуации со светом зимой. По его словам, дефицит электроэнергии будет составлять до 35%.