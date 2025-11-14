Відео
Графіки відключення у Києві — коли не буде світла завтра

Графіки відключення у Києві — коли не буде світла завтра

Дата публікації: 14 листопада 2025 23:51
Оновлено: 00:00
Відключення світла у Києві 15 листопада - графік ДТЕК
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 15 листопада, у Києві знову діятимуть відключення світла. Це пов'язано із обстрілами енергетики російськими військами.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Графіки відключення у Києві — коли не буде світла завтра - фото 1
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Києві 15 листопада

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні. 

У ДТЕК закликали ділитися інформацією із родичами.

Графіки відключення у Києві — коли не буде світла завтра - фото 2
Графіки відключення у Києві. Фото: ДТЕК
Графіки відключення у Києві — коли не буде світла завтра - фото 3
Графіки відключення у Києві. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити обходяться без світла під час відключень. 

Також ми писали про те, що у грудні на українців чекає сюрприз у платіжках за газ.

Анастасія Писаненко
