Відключення світла у Києві 15 листопада - графік ДТЕК

Графіки відключення у Києві — коли не буде світла завтра
Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 23:51
Оновлено: 00:00
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
У суботу, 15 листопада, у Києві знову діятимуть відключення світла. Це пов'язано із обстрілами енергетики російськими військами.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Відключення світла у Києві 15 листопада
"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.
У ДТЕК закликали ділитися інформацією із родичами.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити обходяться без світла під час відключень.
Також ми писали про те, що у грудні на українців чекає сюрприз у платіжках за газ.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама