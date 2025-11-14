Відключення світла у Києві 15 листопада - графік ДТЕК

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 15 листопада, у Києві знову діятимуть відключення світла. Це пов'язано із обстрілами енергетики російськими військами.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла у Києві 15 листопада

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — говориться у повідомленні.

У ДТЕК закликали ділитися інформацією із родичами.

Графіки відключення у Києві. Фото: ДТЕК

Графіки відключення у Києві. Фото: ДТЕК

