Отключение света в Киеве 15 ноября - график ДТЭК

Графики отключения в Киеве — когда не будет света завтра
Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 23:51
обновлено: 00:00
Отключение света. Фото: Новости.LIVE
В субботу, 15 ноября, в Киеве снова будут действовать отключения света. Это связано с обстрелами энергетики российскими войсками.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киеве 15 ноября
"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.
В ДТЭК призвали делиться информацией с родственниками.
