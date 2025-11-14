Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Графики отключения в Киеве — когда не будет света завтра

Графики отключения в Киеве — когда не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 23:51
обновлено: 00:00
Отключение света в Киеве 15 ноября - график ДТЭК
Отключение света. Фото: Новости.LIVE

В субботу, 15 ноября, в Киеве снова будут действовать отключения света. Это связано с обстрелами энергетики российскими войсками.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Графики отключения в Киеве — когда не будет света завтра - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 15 ноября

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали делиться информацией с родственниками.

Графики отключения в Киеве — когда не будет света завтра - фото 2
Графики отключения в Киеве. Фото: ДТЭК
Графики отключения в Киеве — когда не будет света завтра - фото 3
Графики отключения в Киеве. Фото: ДТЭК

Напомним, мы сообщали о том, как одесситы обходятся без света во время отключений.

Также мы писали о том, что в декабре украинцев ждет сюрприз в платежках за газ.

Киев отключения света свет графики отключений света отключения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации