Отключение света в Киеве 15 ноября - график ДТЭК

Отключение света. Фото: Новости.LIVE

В субботу, 15 ноября, в Киеве снова будут действовать отключения света. Это связано с обстрелами энергетики российскими войсками.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света в Киеве 15 ноября

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали делиться информацией с родственниками.

Графики отключения в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения в Киеве. Фото: ДТЭК

