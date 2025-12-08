Графік відключення світла у Києві 8 грудня - коли вимкнуть

Чоловік без світла. Фото ілюстративне: istock.com

У вівторок, 9 грудня, у Києві та Київській області діятимуть графіки відключення світла. Планується 12 черг.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Графік відключення світла у Києві 9 грудня

У Києві завтра вимикатимуть світло по кілька черг одночасно. Електроенергії не буде по кілька годин.

Графік відключень у Києві. Фото: ДТЕК

Графік відключень у Києві. Фото: ДТЕК

Також графіки діятимуть і в Київській області.

Графік відключення світла у Київській області. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла у Київській області. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, Міненерго повідомило про складну ситуацію в енергетичному секторі України та попередило про застосування графіків відключення світла.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Італія надішле допомогу для енергетичної інфраструктури в Україні.