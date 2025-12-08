Графік відключення світла у Києві 8 грудня - коли вимкнуть

Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра
Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 23:46
Чоловік без світла. Фото ілюстративне: istock.com
У вівторок, 9 грудня, у Києві та Київській області діятимуть графіки відключення світла. Планується 12 черг.
Про це повідомили в ДТЕК.
Реклама
Читайте також:
Графік відключення світла у Києві 9 грудня
У Києві завтра вимикатимуть світло по кілька черг одночасно. Електроенергії не буде по кілька годин.
Також графіки діятимуть і в Київській області.
Нагадаємо, Міненерго повідомило про складну ситуацію в енергетичному секторі України та попередило про застосування графіків відключення світла.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Італія надішле допомогу для енергетичної інфраструктури в Україні.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама