Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра

Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 23:46
Графік відключення світла у Києві 8 грудня - коли вимкнуть
Чоловік без світла. Фото ілюстративне: istock.com

У вівторок, 9 грудня, у Києві та Київській області діятимуть графіки відключення світла. Планується 12 черг.

Про це повідомили в ДТЕК

Реклама
Читайте також:

Графік відключення світла у Києві 9 грудня

У Києві завтра вимикатимуть світло по кілька черг одночасно. Електроенергії не буде по кілька годин.

Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра - фото 1
Графік відключень у Києві. Фото: ДТЕК
Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра - фото 2
Графік відключень у Києві. Фото: ДТЕК

Також графіки діятимуть і в Київській області. 

Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра - фото 3
Графік відключення світла у Київській області. Фото: ДТЕК
Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра - фото 4
Графік відключення світла у Київській області. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, Міненерго повідомило про складну ситуацію в енергетичному секторі України та попередило про застосування графіків відключення світла

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Італія надішле допомогу для енергетичної інфраструктури в Україні. 

Київ сфера енергетики відключення світла світло графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації