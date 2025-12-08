График отключения света в Киеве 8 декабря - когда отключат

Графики отключения — когда у киевлян не будет света завтра
Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 23:46
Мужчина без света. Фото иллюстративное: istock.com
Во вторник, 9 декабря, в Киеве и Киевской области будут действовать графики отключения света. Планируется 12 очередей.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Реклама
Читайте также:
График отключения света в Киеве 9 декабря
В Киеве завтра будут выключать свет по несколько очередей одновременно. Электроэнергии не будет по несколько часов.
Также графики будут действовать и в Киевской области.
Напомним, Минэнерго сообщило о сложной ситуации в энергетическом секторе Украины и предупредило о применении графиков отключения света.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Италия направит помощь для энергетической инфраструктуры в Украине.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама