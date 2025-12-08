Видео
Графики отключения — когда у киевлян не будет света завтра

Графики отключения — когда у киевлян не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 23:46
График отключения света в Киеве 8 декабря - когда отключат
Мужчина без света. Фото иллюстративное: istock.com

Во вторник, 9 декабря, в Киеве и Киевской области будут действовать графики отключения света. Планируется 12 очередей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве 9 декабря

В Киеве завтра будут выключать свет по несколько очередей одновременно. Электроэнергии не будет по несколько часов.

Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра - фото 1
График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК
Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра - фото 2
График отключений в Киеве. Фото: ДТЭК

Также графики будут действовать и в Киевской области.

Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра - фото 3
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Графіки відключення у столиці — коли у киян не буде світла завтра - фото 4
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, Минэнерго сообщило о сложной ситуации в энергетическом секторе Украины и предупредило о применении графиков отключения света.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Италия направит помощь для энергетической инфраструктуры в Украине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
