Відкритя ZARA в Україні - які ціни в магазинах Києва

Відкриття ZARA в ТРЦ Respublika Park. Фото: Новини.LIVE

В Україні 3 квітня відкрилися магазини ZARA, які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення. У Києві вони запрацювали одразу на кількох локаціях, і у перші хвилини натовпи людей змітали товари із полиць. Все тому, що ціни вразили українців.

Що продають і за скільки, дізнавалася кореспондентка Новини.LIVE в ТРЦ Respublika Park.

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Магазини ZARA знову запрацювали, одразу на кількох локаціях — у River Mall, Respublika Park, Dream Town, а також ZARA-home в Gulliver.

Магазин ZARA в Respublika Park Фото: Новини.LIVE

Як тільки компанія анонсувала їх відкриття в Україні, стало цікаво, що вони продаватимуть — нові колекції чи розпродаватимуть те, що лежало на складах понад два роки.

З такою цікавістю під ТРЦ Respublika Park третього квітня о 10 ранку зібралися сотні людей, і майже всі вони попрямували до одного магазину — ZARA.

Весняний та літній одяг, взуття, сумки, аксесуари, парфуми — все це присутнє на полицях магазину.

Босоніжки ZARA. Фото: Новини.LIVE

Взуття ZARA. Фото: Новини.LIVE

Сумочка ZARA. Фото: Новини.LIVE

Кеди ZARA. Фото: Новини.LIVE

Колекції нові, це не розпродаж старих речей. Тому покупці одразу брали гори одягу до рук і займали чергу в примірочну.

Черги в магазині ZARA у день відкриття. Фото: Новини.LIVE

Представлена дуже велика колекція прикрас у морському стилі — каблучки, сережки, браслети, підвіски тощо.

Сережки ZARA. Фото: Новини.LIVE

Колекція прикрас ZARA. Фото: Новини.LIVE

Привабили українців не лише нові колекції, а й ціни. Вони нижчі, ніж були навіть до початку війни. Якщо середня ціна на джинси ZARA були 2500 грн, то цінник сьогодні – 1400 грн.

футболки та майки — від 300 грн,

сорочки — від 500 грн,

взуття — від 1300 грн,

парфуми — від 1000 грн.

Футболки ZARA. Фото: Новини.LIVE

Червоні сукні ZARA. Фото: Новини.LIVE

Одяг ZARA в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ціна на піджак ZARA. Фото: Новини.LIVE

"Не треба переживати, що сьогодні все розберуть. У нас поповнення буде щовівторка та щоп'ятниці. А щодо цін... Вони досить низькі не лише в день відкриття — це нова політика компанії. В ZARA в Україні ціни будуть нижчі, ніж в ZARA у Польщі. Таким чином компанія підтримує українців", – розповіла нам консультант.

Парфуми ZARA. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують парфуми ZARA. Фото: Новини.LIVE

Джинси ZARA по 1400 грн. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення бренд покинув ринок Росії, там закрилися магазини Bershka та Zara. Та вже у 2023 році було анонсоване повернення цих брендів до країни-аресорки під іншими назвами.

Ми також писали, як повернення світових брендів вплине на український ритейл. Ми з'ясували, якими будуть ціни на нові колекції, а також яких змін очікувати на ринку найближчим часом.