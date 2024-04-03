Открытие ZARA в Украине - цены в магазинах Киева

Грандиозный возврат ZARA в Украину — шокирующие цены
В Украине 3 апреля открылись магазины ZARA, которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения. В Киеве они заработали сразу на нескольких локациях, и в первые минуты толпы людей сметали товары с полок. Все потому, что цены поразили украинцев.
Что продают и за сколько, узнавала корреспондентка Новини.LIVE в ТРЦ Respublika Park.
Открытие ZARA в Киеве
Магазины ZARA снова заработали сразу на нескольких локациях — в River Mall, Respublika Park, Dream Town, а также ZARA-home в Gulliver.
Как только компания анонсировала их открытие в Украине, стало интересно, что они будут продавать — новые коллекции или распродавать то, что лежало на складах более двух лет.
С таким интересом под ТРЦ Respublika Park третьего апреля в 10 утра собрались сотни человек, и почти все они направились в один магазин — ZARA.
Весенняя и летняя одежда, обувь, сумки, аксессуары, духи — все это присутствует на полках магазина.
Коллекции новые, это не распродажа старых вещей. Поэтому покупатели сразу брали горы одежды в руки и занимали очередь в примерочную.
Представлена очень большая коллекция украшений в морском стиле — кольца, серьги, браслеты, подвески и т.д.
Привлекли украинцев не только новые коллекции, но и цены. Они ниже, чем были даже до начала войны. Если средняя цена на джинсы ZARA была 2500 грн, то ценник сегодня — 1400 грн.
- футболки и майки — от 300 грн,
- рубашки — от 500 грн,
- обувь — от 1300 грн,
- духи — от 1000 грн.
"Не надо переживать, что сегодня все разберут. У нас пополнение будет каждый вторник и каждую пятницу. А по ценам... Они достаточно низкие не только в день открытия — это новая политика компании. В ZARA в Украине цены будут ниже, чем у ZARA в Польше. Таким образом компания поддерживает украинцев", — рассказала нам консультант.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения бренд покинул рынок России, там закрылись магазины Bershka и Zara. Но уже в 2023 году был анонсирован возврат этих брендов в страну-арессорку под другими названиями.
Мы также писали, как возвращение мировых брендов повлияет на украинский ритейл. Мы выяснили, какими будут цены на новые коллекции, а также какие изменения ожидать на рынке в ближайшее время.
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