"Гроші на ЗСУ" — під стінами КМДА відбудеться мітинг на підтримку армії

"Гроші на ЗСУ" — у Києві пройде мітинг щодо розподілу бюджету
У листопаді оприлюднили проєкт бюджету Києва на 2025 рік. Він складає 90 млрд грн, однак з них на програму "Захисник Києва" закладено лише 547,5 млн грн. Кияни планують вийти на мітинг щодо розподілення бюджетних коштів.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Гроші на ЗСУ" у неділю, 24 листопада.
Бюджет Києва на 2025 рік
Зазначається, що на програму "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України" у столичному бюджеті передбачено 1,5 млрд грн. Крім того, закладено 1 млрд 300 млн витрат на такі об’єкти:
- метро на Виноградар — 757, 44 млн грн;
- Подільській міст — 100 млн грн;
- дорога до непрацюючого аеропорту "Жуляни" — 200 млн грн;
- Шулявська розв'язка — 100 млн грн;
- ремонт вулиці Стеценка — 100 млн грн.
"Ці кошти мають працювати на фронт — необхідно переспрямувати їх на програму "Захисник Києва". Кожен киянин має право знати, як міська влада розпоряджається його коштами, — зазначається у повідомленні.
В Telegram-каналі "Гроші на ЗСУ" анонсували захід, який відбудеться 30 листопада з 12:00 до 13.:00 під стінами КМДА. На акції кияни висловлять свою позицію щодо розподілення бюджетних коштів.
"Покажемо, що громада Києва стежить за бюджетом і бачить коли використання коштів є недоцільним під час війни", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, очільник та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов пояснив, чому бюджет Києва на 2025 рік не відповідає воєнному часу. За його словами, до 20 млрд грн опиняться в "ямі".
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