"Гроші на ЗСУ" — під стінами КМДА відбудеться мітинг на підтримку армії

Мітингувальники під стінами КМДА. Фото: Каштан.NEWS

У листопаді оприлюднили проєкт бюджету Києва на 2025 рік. Він складає 90 млрд грн, однак з них на програму "Захисник Києва" закладено лише 547,5 млн грн. Кияни планують вийти на мітинг щодо розподілення бюджетних коштів.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Гроші на ЗСУ" у неділю, 24 листопада.

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Зазначається, що на програму "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України" у столичному бюджеті передбачено 1,5 млрд грн. Крім того, закладено 1 млрд 300 млн витрат на такі об’єкти:

метро на Виноградар — 757, 44 млн грн;

Подільській міст — 100 млн грн;

дорога до непрацюючого аеропорту "Жуляни" — 200 млн грн;

Шулявська розв'язка — 100 млн грн;

ремонт вулиці Стеценка — 100 млн грн.

Бюджет Києва на 2025 рік. Фото: "Гроші на ЗСУ"

"Ці кошти мають працювати на фронт — необхідно переспрямувати їх на програму "Захисник Києва". Кожен киянин має право знати, як міська влада розпоряджається його коштами, — зазначається у повідомленні.

В Telegram-каналі "Гроші на ЗСУ" анонсували захід, який відбудеться 30 листопада з 12:00 до 13.:00 під стінами КМДА. На акції кияни висловлять свою позицію щодо розподілення бюджетних коштів.

"Покажемо, що громада Києва стежить за бюджетом і бачить коли використання коштів є недоцільним під час війни", — йдеться у повідомленні.

Анонс заходу у Києві щодо бюджету-2025. Фото: "Гроші на ЗСУ"

Нагадаємо, очільник та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов пояснив, чому бюджет Києва на 2025 рік не відповідає воєнному часу. За його словами, до 20 млрд грн опиняться в "ямі".

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