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"Гроші на ЗСУ" — у Києві пройде мітинг щодо розподілу бюджету

24 листопада 2024 17:12
Ольга Антоновська - редактор
"Гроші на ЗСУ" — під стінами КМДА відбудеться мітинг на підтримку армії
Мітингувальники під стінами КМДА. Фото: Каштан.NEWS
Ольга Антоновська - редактор

У листопаді оприлюднили проєкт бюджету Києва на 2025 рік. Він складає 90 млрд грн, однак з них на програму "Захисник Києва" закладено лише 547,5 млн грн. Кияни планують вийти на мітинг щодо розподілення бюджетних коштів.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Гроші на ЗСУ" у неділю, 24 листопада.

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Зазначається, що на програму "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України" у столичному бюджеті передбачено 1,5 млрд грн. Крім того, закладено 1 млрд 300 млн витрат на такі об’єкти:

  • метро на Виноградар — 757, 44 млн грн;
  • Подільській міст — 100 млн грн;
  • дорога до непрацюючого аеропорту "Жуляни" — 200 млн грн;
  • Шулявська розв'язка — 100 млн грн;
  • ремонт вулиці Стеценка — 100 млн грн.
Бюджет Києва на 2025 рік
Бюджет Києва на 2025 рік. Фото: "Гроші на ЗСУ"

"Ці кошти мають працювати на фронт — необхідно переспрямувати їх на програму "Захисник Києва". Кожен киянин має право знати, як міська влада розпоряджається його коштами, — зазначається у повідомленні.

В Telegram-каналі "Гроші на ЗСУ" анонсували захід, який відбудеться 30 листопада з 12:00 до 13.:00 під стінами КМДА. На акції кияни висловлять свою позицію щодо розподілення бюджетних коштів.

"Покажемо, що громада Києва стежить за бюджетом і бачить коли використання коштів є недоцільним під час війни", — йдеться у повідомленні.

Мітинг у Києві щодо бюджету 2025
Анонс заходу у Києві щодо бюджету-2025. Фото: "Гроші на ЗСУ"

Нагадаємо, очільник та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов пояснив, чому бюджет Києва на 2025 рік не відповідає воєнному часу. За його словами, до 20 млрд грн опиняться в "ямі".

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що соцвиплати та індексації будуть триватимуть, допоки партнери покривають всі видатки. Припинення допомоги може стати серйозним випробуванням для держбюджету України.

Київ мітинг гроші армія акція фінанси бюджет

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