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"Деньги на ВСУ" — в Киеве пройдет митинг по распределению бюджета

24 ноября 2024 17:12
Ольга Антоновская - редактор
"Деньги на ВСУ" — под стенами КГГА состоится митинг в поддержку армии
Митингующие под стенами КГГА. Фото: Каштан.NEWS
Ольга Антоновская - редактор

В ноябре обнародовали проект бюджета Киева на 2025 год. Он составляет 90 млрд. грн, однако из них на программу "Защитник Киева" заложено лишь 547,5 млн грн.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Деньги на ВСУ" в воскресенье, 24 ноября.

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Отмечается, что на программу "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины" в столичном бюджете предусмотрено 1,5 млрд грн. Кроме того, заложено 1 млрд 300 млн расходов на такие объекты:

  • метро на Виноградарь — 757,44 млн грн;
  • Подольский мост — 100 млн грн;
  • дорога в неработающий аэропорт "Жуляны" — 200 млн грн;
  • Шулявская развязка — 100 млн грн;
  • ремонт улицы Стеценко — 100 млн грн.
Бюджет Киева на 2025 год
Бюджет Киева на 2025 год. Фото: "Деньги на ВСУ"

"Эти средства должны работать на фронт — необходимо перенаправить их на программу "Защитник Киева". Каждый киевлянин имеет право знать, как городские власти распоряжаются его средствами", — отмечается в сообщении.

В Telegram-канале "Деньги на ВСУ" анонсировали мероприятие, которое состоится 30 ноября с 12:00 до 13:00 под стенами КГГА. На акции киевляне выскажут свою позицию относительно распределения бюджетных средств.

"Покажем, что громада Киева следит за бюджетом и видит, когда использование средств нецелесообразно во время войны", — говорится в сообщении.

Митинг в Киеве по бюджету 2025
Анонс мероприятия в Киеве по бюджету-2025. Фото: "Деньги на ВСУ"

Напомним, глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов объяснил, почему бюджет Киева на 2025 год не соответствует военному времени. По его словам, до 20 млрд грн окажутся в "яме".

Народный депутат Нина Южанина заявила, что соцвыплаты и индексации будут продолжаться, пока партнеры покрывают все расходы. Остановка помощи может стать серьезным испытанием для госбюджета Украины.

Киев митинг деньги армия акция финансы бюджет

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17:42 Какие зарплаты у мобилизованных и контрактников в Украине

17:36 На Киевщине раздавались взрывы — ОВА сообщила о попаданиях

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:31 Следующие восемь недель станут решающими, — Мельник

17:22 Украинцы должны знать — что будет с долларом на следующей неделе

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