Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні

Гроссі попередив про ядерну аварію при атаці на підстанцію Києва
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Київську електричну підстанцію. Він попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу.
Про це Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі X у вівторок, 4 лютого.
Київська електрична підстанція
Гроссі заявив, що ця підстанція є важливою частиною енергосистеми України. За його словами, вона має вирішальне значення для ядерної безпеки.
"Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні", — зазначив гендиректор МАГАТЕ.
За його словами, він відвідав підстанцію для оцінки наслідків, щоб підтримати та допомогти запобігти цьому ризику.
Нагадаємо, Галущенко заявив, що місії МАГАТЕ постійно фіксують наслідки обстрілів енергоінфраструктури.
Також у грудні МАГАТЕ провело оцінку наслідків російських обстрілів.
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