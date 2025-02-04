Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: x.com/rafaelmgrossi

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Київську електричну підстанцію. Він попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу.

Про це Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі X у вівторок, 4 лютого.

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Гроссі заявив, що ця підстанція є важливою частиною енергосистеми України. За його словами, вона має вирішальне значення для ядерної безпеки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: x.com/rafaelmgrossi

"Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні", — зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: x.com/rafaelmgrossi

Київська електрична підстанція. Фото: x.com/rafaelmgrossi

За його словами, він відвідав підстанцію для оцінки наслідків, щоб підтримати та допомогти запобігти цьому ризику.

Допис Гроссі. Фото: скриншот

Нагадаємо, Галущенко заявив, що місії МАГАТЕ постійно фіксують наслідки обстрілів енергоінфраструктури.

Також у грудні МАГАТЕ провело оцінку наслідків російських обстрілів.