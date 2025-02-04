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Гроссі попередив про ядерну аварію при атаці на підстанцію Києва

4 лютого 2025 17:21
Аркадій Пастула - Редактор
Глава МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні
Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: x.com/rafaelmgrossi
Аркадій Пастула - Редактор

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Київську електричну підстанцію. Він попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу. 

Про це Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі X у вівторок, 4 лютого.

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Київська електрична підстанція

Гроссі заявив, що ця підстанція є важливою частиною енергосистеми України. За його словами, вона має вирішальне значення для ядерної безпеки.

Гроссі на Київській електричній підстанції
Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: x.com/rafaelmgrossi

"Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні", — зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Київська електрична підстанція
Міністр енергетики України Герман Галущенко та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: x.com/rafaelmgrossi
Електрична підстанція на Київщині
Київська електрична підстанція. Фото: x.com/rafaelmgrossi

За його словами, він відвідав підстанцію для оцінки наслідків, щоб підтримати та допомогти запобігти цьому ризику.

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Допис Гроссі. Фото: скриншот

Нагадаємо, Галущенко заявив, що місії МАГАТЕ постійно фіксують наслідки обстрілів енергоінфраструктури. 

Також у грудні МАГАТЕ провело оцінку наслідків російських обстрілів. 

Київ війна електроенергія обстріли МАГАТЕ Рафаель Гроссі
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