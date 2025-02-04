Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии в Украине

Гросси предупредил о ядерной аварии при атаке на подстанцию Киева
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Киевскую электрическую подстанцию. Он предупредил о ядерной аварии в случае обстрела.
Об этом Рафаэль Гросси сообщил в соцсети X во вторник, 4 февраля.
Киевская электрическая подстанция
Гросси заявил, что эта подстанция является важной частью энергосистемы Украины. По его словам, она имеет решающее значение для ядерной безопасности.
"Ядерная авария может произойти в результате прямого нападения на станцию, а также из-за перебоев в электроснабжении", — отметил гендиректор МАГАТЭ.
По его словам, он посетил подстанцию для оценки последствий, чтобы поддержать и помочь предотвратить этот риск.
Напомним, Галущенко заявил, что миссии МАГАТЭ постоянно фиксируют последствия обстрелов энергоинфраструктуры.
Также в декабре МАГАТЭ провело оценку последствий российских обстрелов.
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