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Гросси предупредил о ядерной аварии при атаке на подстанцию Киева

4 февраля 2025 17:21
Аркадий Пастула - Редактор
Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии в Украине
Министр энергетики Украины Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: x.com/rafaelmgrossi
Аркадий Пастула - Редактор

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Киевскую электрическую подстанцию. Он предупредил о ядерной аварии в случае обстрела.

Об этом Рафаэль Гросси сообщил в соцсети X во вторник, 4 февраля.

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Киевская электрическая подстанция

Гросси заявил, что эта подстанция является важной частью энергосистемы Украины. По его словам, она имеет решающее значение для ядерной безопасности.

Гроссі на Київській електричній підстанції
Министр энергетики Украины Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: x.com/rafaelmgrossi

"Ядерная авария может произойти в результате прямого нападения на станцию, а также из-за перебоев в электроснабжении", — отметил гендиректор МАГАТЭ.

Київська електрична підстанція
Министр энергетики Украины Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: x.com/rafaelmgrossi
Електрична підстанція на Київщині
Киевская электрическая подстанция. Фото: x.com/rafaelmgrossi

По его словам, он посетил подстанцию для оценки последствий, чтобы поддержать и помочь предотвратить этот риск.

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Пост Гросси. Фото: скриншот

Напомним, Галущенко заявил, что миссии МАГАТЭ постоянно фиксируют последствия обстрелов энергоинфраструктуры.

Также в декабре МАГАТЭ провело оценку последствий российских обстрелов.

Киев война электроэнергия обстрелы МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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