Негода у Києві 8 вересня - що відомо

В Києві сьогодні спостерігається сильна гроза та рясний дощ. Це створило низку небезпечних ситуацій для містян.

Про це повідомляє КМВА у понеділок, 8 вересня.

Негода у Києві

Опади можуть спричиняти підтоплення тротуарів і проїжджих частин, падіння дерев і гілок, а також ускладнювати рух транспорту.

Міські служби нагадують, куди звертатися у разі різних надзвичайних ситуацій:

При підтопленні доріг чи тротуарів слід телефонувати до диспетчерської КК "Київавтодор" за номером 044 284 74 19.

Якщо гроза спричинила падіння дерев або зламала гілки, допомогу надає аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд" (044 272 40 18).

У випадках, коли падіння дерев або гілок загрожує життю людей, необхідно негайно звертатися до рятувальників за номерами 101 або 044 430 37 13 (КАРС).

При травмах людей викликайте швидку допомогу за номером 103.

Несправності світлофорів чи дорожніх знаків можна повідомляти за телефоном 050 387 35 42 (ЦОДР).

Фахівці також радять під час грози уникати перебування поруч із рекламними щитами, лініями електропередачі та великими деревами, а автомобілі не слід паркувати біля них. Водіям у дощову погоду рекомендують тримати безпечну дистанцію від інших транспортних засобів, щоб уникнути аварій.

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що у зв'язку із опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту ускладнений.

"На місці працюють всі відповідні служби. Тож врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" — додав він.

Нагадаємо, Україну найближчими днями очікують дощі та грози, проте спека поки що триматиметься. Якщо ж дощ омине певні регіони, українці зможуть насолодитися красивою осінньою хмарністю.

