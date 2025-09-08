Непогода в Киеве 8 сентября - что известно

Киев накрыли дожди. Фото: кадр из видео

В Киеве сегодня наблюдается сильная гроза и обильный дождь. Это создало ряд опасных ситуаций для горожан.

Об этом сообщает КГВА в понедельник, 8 сентября.

Непогода в Киеве

Осадки могут вызывать подтопление тротуаров и проезжих частей, падение деревьев и веток, а также затруднять движение транспорта.

Городские службы напоминают, куда обращаться в случае различных чрезвычайных ситуаций:

При подтоплении дорог или тротуаров следует звонить в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону 044 284 74 19.

Если гроза вызвала падение деревьев или сломала ветви, помощь оказывает аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой" (044 272 40 18).

В случаях, когда падение деревьев или веток угрожает жизни людей, необходимо немедленно обращаться к спасателям по номерам 101 или 044 430 37 13 (КАРС).

При травмах людей вызывайте скорую помощь по номеру 103.

Неисправности светофоров или дорожных знаков можно сообщать по телефону 050 387 35 42 (ЦОДР).

Специалисты также советуют во время грозы избегать пребывания рядом с рекламными щитами, линиями электропередачи и большими деревьями, а автомобили не следует парковать возле них. Водителям в дождливую погоду рекомендуют держать безопасную дистанцию от других транспортных средств, чтобы избежать аварий.

Также первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что в связи с осадками, на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака движение транспорта затруднено.

"На месте работают все соответствующие службы. Поэтому учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — добавил он.

Напомним, Украину в ближайшие дни ожидают дожди и грозы, однако жара пока будет держаться. Якщо же дождь обойдет определенные регионы, украинцы смогут насладиться красивой осенней облачностью.

Море в Одессе сегодня прогрелось до +21...+22 °С.