Непогода в Киеве 8 сентября - что известно

Гроза и дождь накрыли Киев — что делать в случае подтопления
В Киеве сегодня наблюдается сильная гроза и обильный дождь. Это создало ряд опасных ситуаций для горожан.
Об этом сообщает КГВА в понедельник, 8 сентября.
Непогода в Киеве
Осадки могут вызывать подтопление тротуаров и проезжих частей, падение деревьев и веток, а также затруднять движение транспорта.
Городские службы напоминают, куда обращаться в случае различных чрезвычайных ситуаций:
- При подтоплении дорог или тротуаров следует звонить в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону 044 284 74 19.
- Если гроза вызвала падение деревьев или сломала ветви, помощь оказывает аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой" (044 272 40 18).
- В случаях, когда падение деревьев или веток угрожает жизни людей, необходимо немедленно обращаться к спасателям по номерам 101 или 044 430 37 13 (КАРС).
- При травмах людей вызывайте скорую помощь по номеру 103.
- Неисправности светофоров или дорожных знаков можно сообщать по телефону 050 387 35 42 (ЦОДР).
Специалисты также советуют во время грозы избегать пребывания рядом с рекламными щитами, линиями электропередачи и большими деревьями, а автомобили не следует парковать возле них. Водителям в дождливую погоду рекомендуют держать безопасную дистанцию от других транспортных средств, чтобы избежать аварий.
Также первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что в связи с осадками, на перекрестке улиц Антоновича и Ковпака движение транспорта затруднено.
"На месте работают все соответствующие службы. Поэтому учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — добавил он.
Напомним, Украину в ближайшие дни ожидают дожди и грозы, однако жара пока будет держаться. Якщо же дождь обойдет определенные регионы, украинцы смогут насладиться красивой осенней облачностью.
Море в Одессе сегодня прогрелось до +21...+22 °С.
