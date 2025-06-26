Якою буде погода у Києві 27 червня - прогноз погоди на завтра

Грози й дощі не відступають — прогноз погоди у Києві на завтра
У п'ятницю, 27 червня, на території Київщини та в столиці прогнозується мінлива хмарність. Інколи можна очікувати на опади.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода у Києві 27 червня
Уночі опадів не передбачається, проте вдень можливі короткочасні дощі. Подекуди по області очікуються грози.
Вітер змінюватиме напрямок: з північно-західного на південно-західний, із швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься у проміжку +11...+16 °C, вдень — +21...+26 °С.
У Києві нічна температура становитиме +13...+15 °С, а вдень потеплішає до +24...+26 °С.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 27 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів, однак по області можливі грозові дощі, які супроводжуватимуться шквальним вітром.
Раніше Наталка Діденко повідомляла, коли в Україні почнеться сильна спека.
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