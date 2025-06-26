Якою буде погода у Києві 27 червня - прогноз погоди на завтра

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 27 червня, на території Київщини та в столиці прогнозується мінлива хмарність. Інколи можна очікувати на опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода у Києві 27 червня

Уночі опадів не передбачається, проте вдень можливі короткочасні дощі. Подекуди по області очікуються грози.

Вітер змінюватиме напрямок: з північно-західного на південно-західний, із швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься у проміжку +11...+16 °C, вдень — +21...+26 °С.

У Києві нічна температура становитиме +13...+15 °С, а вдень потеплішає до +24...+26 °С.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 27 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів, однак по області можливі грозові дощі, які супроводжуватимуться шквальним вітром.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, коли в Україні почнеться сильна спека.