Какой будет погода в Киеве 27 июня - прогноз погоды на завтра

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 27 июня, на территории Киевской области и в столице прогнозируется переменная облачность. Иногда можно ожидать осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Киеве 27 июня

Ночью осадков не предвидится, однако днем возможны кратковременные дожди. Кое-где по области ожидаются грозы.

Ветер будет менять направление: с северо-западного на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в промежутке +11...+16 °C, днем — +21...+26 °С.

В Киеве ночная температура составит +13...+15 °С, а днем потеплеет до +24...+26 °С.

Напомним, что в пятницу, 27 июня, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, однако по области возможны грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквальным ветром.

Ранее Наталка Диденко сообщала, когда в Украине начнется сильная жара.