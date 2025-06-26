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Главная Киев Грозы и дожди не отступают — прогноз погоды в Киеве на завтра

Грозы и дожди не отступают — прогноз погоды в Киеве на завтра

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Дата публикации 26 июня 2025 18:00
Какой будет погода в Киеве 27 июня - прогноз погоды на завтра
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Какой будет погода в Киеве 27 июня

В пятницу, 27 июня, на территории Киевской области и в столице прогнозируется переменная облачность. Иногда можно ожидать осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода в Киеве 27 июня

Ночью осадков не предвидится, однако днем возможны кратковременные дожди. Кое-где по области ожидаются грозы.

Ветер будет менять направление: с северо-западного на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в промежутке +11...+16 °C, днем — +21...+26 °С.

В Киеве ночная температура составит +13...+15 °С, а днем потеплеет до +24...+26 °С.

Напомним, что в пятницу, 27 июня, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, однако по области возможны грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквальным ветром.

Ранее Наталка Диденко сообщала, когда в Украине начнется сильная жара.

погода Киев дождь прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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