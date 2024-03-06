Гучно в Київській області — соцмережі повідомляють про сильні вибухи
Вибухи в Київській області зараз 6 березня гримлять внаслідок атаки ворожих "шахедів" на Україну. Наразі в регіоні та сусідніх оголошено повітряну тривогу. Тим часом сили протиповітряної оборони збивають ворожі цілі на Київщині.
Про це повідомляє Київська ОВА.
За даними місцевої ОВА, в Київській області працює ППО.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", — зазначили в адміністрації.
Там закликали українців не нехтувати власною безпекою та сидіти в укритті.
Наразі повітряна тривога продовжується в багатьох областях України, де сновигають російські безпілотники.
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