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Громко в Киевской области — соцсети сообщают о сильных взрывах

6 марта 2024 00:41
обновлено: 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Громко в Киевской области — соцсети сообщают о сильных взрывах
Дом поднимается после взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: focus.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 6 марта гремят в результате атаки вражеских "шахедов" на Украину. Сейчас в регионе и соседних объявлена воздушная тревога. Тем временем силы противовоздушной обороны сбивают враждебные цели в Киевской области.

Об этом сообщает Киевская ОВА .

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По данным местной ОВА, в Киевской области работает ПВО.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников" , - отметили в администрации.

Там призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и сидеть в укрытии.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "🇺🇦 Киевская областная военная администрация"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "🇺🇦 Киевская областная военная администрация"

В настоящее время воздушная тревога продолжается во многих областях Украины, где снуют российские беспилотники.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 6 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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