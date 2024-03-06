Громко в Киевской области — соцсети сообщают о сильных взрывах
Взрывы в Киевской области сейчас 6 марта гремят в результате атаки вражеских "шахедов" на Украину. Сейчас в регионе и соседних объявлена воздушная тревога. Тем временем силы противовоздушной обороны сбивают враждебные цели в Киевской области.
Об этом сообщает Киевская ОВА .
По данным местной ОВА, в Киевской области работает ПВО.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников" , - отметили в администрации.
Там призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и сидеть в укрытии.
В настоящее время воздушная тревога продолжается во многих областях Украины, где снуют российские беспилотники.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!