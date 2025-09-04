Дрони MAGURA передали до Музею історії України у Другій світовій війні

ГУР передало до Музею війни унікальні макети морських дронів
Головне управління розвідки Міноборони передало Музею історії України у Другій світовій війні унікальні макети морських дронів MAGURA V5, V6 та V7 з елементами навісного озброєння. Ці засоби ураження вже зацікавили країни НАТО.
Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 4 вересня.
Чим відомі дрони MAGURA
Юсов наголосив, що відвідувачі музею можуть доторкнутися до легенди, яка нищить ворога не лише на морі, а й у повітрі, та яка змусила Чорноморський російський флот ховатися від українських морських дронів, від Сил безпеки оборони та Головного управління розвідки.
"Досвід цього підрозділу, цих засобів, цих морських дронів сьогодні вивчає цілий світ. Наші партнери, країни-члени НАТО по всьому світові беруть приклад сьогодні саме з українських Сил безпеки оборони. І, так, MAGURA V5, підрозділ "Група 13" — це ті, хто задають певні сучасні тренди", — додав він.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що морський дрон ГУР знищив водолазів РФ у бухті Новоросійська. Вони намагалися дістати його з води, однак у цей момент безпілотник раптово вибухнув.
Також ми писали, що Головне управління розвідки завдяки використанню морських безпілотників MAGURA досягло п’ятьох бойових рекордів.
