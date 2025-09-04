Відео
Головна Київ ГУР передало до Музею війни унікальні макети морських дронів

ГУР передало до Музею війни унікальні макети морських дронів

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 15:09
Дрони MAGURA передали до Музею історії України у Другій світовій війні
Представники розвідки розповідають про дрони MAGURA. Фото: Новини.LIVE

Головне управління розвідки Міноборони передало Музею історії України у Другій світовій війні унікальні макети морських дронів MAGURA V5, V6 та V7 з елементами навісного озброєння. Ці засоби ураження вже зацікавили країни НАТО.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 4 вересня. 

Читайте також:

Чим відомі дрони MAGURA

Юсов наголосив, що відвідувачі музею можуть доторкнутися до легенди, яка нищить ворога не лише на морі, а й у повітрі, та яка змусила Чорноморський російський флот ховатися від українських морських дронів, від Сил безпеки оборони та Головного управління розвідки.

ГУР
Представлення дронів MAGURA. Фото: Новини.LIVE

"Досвід цього підрозділу, цих засобів, цих морських дронів сьогодні вивчає цілий світ. Наші партнери, країни-члени НАТО по всьому світові беруть приклад сьогодні саме з українських Сил безпеки оборони. І, так, MAGURA V5, підрозділ "Група 13" — це ті, хто задають певні сучасні тренди", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що морський дрон ГУР знищив водолазів РФ у бухті Новоросійська. Вони намагалися дістати його з води, однак у цей момент безпілотник раптово вибухнув.

Також ми писали, що Головне управління розвідки завдяки використанню морських безпілотників MAGURA досягло п’ятьох бойових рекордів.

розвідка війна в Україні війна Андрій Юсов морські дрони
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
