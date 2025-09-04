Дроны MAGURA передали в Музей истории Украины во Второй мировой войне

Представители разведки рассказывают о дронах MAGURA. Фото: Новини.LIVE

Главное управление разведки Минобороны передало Музею истории Украины во Второй мировой войне уникальные макеты морских дронов MAGURA V5, V6 и V7 с элементами навесного вооружения. Эти средства поражения уже заинтересовали страны НАТО.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 4 сентября.

Чем известны дроны MAGURA

Юсов отметил, что посетители музея могут прикоснуться к легенде, которая уничтожает врага не только на море, но и в воздухе, и которая заставила Черноморский российский флот прятаться от украинских морских дронов, от Сил безопасности обороны и Главного управления разведки.

Представление дронов MAGURA. Фото: Новини.LIVE

"Опыт этого подразделения, этих средств, этих морских дронов сегодня изучает весь мир. Наши партнеры, страны-члены НАТО по всему миру берут пример сегодня именно с украинских Сил безопасности обороны. И, да, MAGURA V5, подразделение "Группа 13" — это те, кто задают определенные современные тренды", — добавил он.

