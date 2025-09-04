Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев ГУР передало в Музей войны уникальные макеты морских дронов

ГУР передало в Музей войны уникальные макеты морских дронов

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 15:09
Дроны MAGURA передали в Музей истории Украины во Второй мировой войне
Представители разведки рассказывают о дронах MAGURA. Фото: Новини.LIVE

Главное управление разведки Минобороны передало Музею истории Украины во Второй мировой войне уникальные макеты морских дронов MAGURA V5, V6 и V7 с элементами навесного вооружения. Эти средства поражения уже заинтересовали страны НАТО.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 4 сентября.

Реклама
Читайте также:

Чем известны дроны MAGURA

Юсов отметил, что посетители музея могут прикоснуться к легенде, которая уничтожает врага не только на море, но и в воздухе, и которая заставила Черноморский российский флот прятаться от украинских морских дронов, от Сил безопасности обороны и Главного управления разведки.

ГУР
Представление дронов MAGURA. Фото: Новини.LIVE

"Опыт этого подразделения, этих средств, этих морских дронов сегодня изучает весь мир. Наши партнеры, страны-члены НАТО по всему миру берут пример сегодня именно с украинских Сил безопасности обороны. И, да, MAGURA V5, подразделение "Группа 13"  это те, кто задают определенные современные тренды", — добавил он.

Напомним, недавно сообщалось, что морской дрон ГУР уничтожил водолазов РФ в бухте Новороссийска. Они пытались достать его из воды, однако в этот момент беспилотник внезапно взорвался.

Также мы писали, что Главное управление разведки благодаря использованию морских беспилотников MAGURA достигло пяти боевых рекордов.

разведка война в Украине війна Андрей Юсов морские дроны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации