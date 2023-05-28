Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow "Я розказую правду": що думає про Київ кримчанка, яка побачила місто вперше arrow

"Я розказую правду": що думає про Київ кримчанка, яка побачила місто вперше

28 травня 2023 07:15
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Виїхати з Криму: що думає про Київ корінна жителька Севатстополя
Майдан Незалежності. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У квітні цього року 21-річна кримчанка вперше за життя покинула півострів і виїхала у Київ до хлопця, з яким познайомилася в мережі. Унікальну історію дівчина розповіла команді Новини.LIVE у потязі. Тоді вона погодилася поговорити ще раз, аби поділитися емоціями після життя у Києві. 

Як змінилася доля корінної жительки Севастополя — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

В середині квітня Вікторія (ім’я змінене) тиждень добиралася з Севастополя в Київ. Маючи проукраїнську позицію дівчина все ж боялася зустрічі з українськими спецлужбами і до кінця не розуміла, що у Києві — те, що розповідає хлопець чи те, що показує російський зомбоящик. 

Вона досі не дозволяє публікувати своє справжнє ім’я та показувати обличчя. Але вже не боїться українців і у співпраці з державними органами відновлює документи. 

Свого хлопця вже називає чоловіком і збирається виходити за нього заміж. Разом вони гуляють Києвом, хоча в незвичних місцях. 

"Я ще не була на Майдані Незалежності, але хочу. Проте ми ходили на Байкове кладовище. Там є свіжі могили військових, дуже багато", — поділилася дівчина. 

Кладовище
Кладовище в Україні. Фото: Reuters

Війну вона тепер відчула по справжньому. У травні було занадто багато ворожих російських атак, що вона встигла звикнути до повітряних тривог і вибухів. 

"Це було страшно. Але ми вже навчилися з чоловіком дуже швидко бігти в коридор. Я взагалі здивована, бо гуде тривога і я біжу в коридор, а люди на вулиці просто ходять", — згадала кримчанка. 

повітряна тривога
Карта повітряних тривог. Фото: Скріншот

Та Київ для неї асоціюється геть не з війною. Каже, що місто дуже розвинене і чисте, мало сміття. Слухаючи такі асоціації з містом думається, а що ж у Криму? 

"А ще мені подобається що якщо тут є якась знижка, то це справді знижка. Багато імпортного це круто", — додала при розмові дівчина. 

Вона любить ходити в магазини. Каже, що купує спогади дитинства — вафлі "Артек", сік "Садочок" та просте біле морозиво у вафельному стаканчику. 

Поки що не встигла завести друзів, але столицю полюбила. Слідкує за новинами тепер не через  VPN і головне — телефонує своїм у Крим, аби розказати про Україну. 

"Я розказую все чесно", — додала кримчанка. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB