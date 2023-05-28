Виїхати з Криму: що думає про Київ корінна жителька Севатстополя

Майдан Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У квітні цього року 21-річна кримчанка вперше за життя покинула півострів і виїхала у Київ до хлопця, з яким познайомилася в мережі. Унікальну історію дівчина розповіла команді Новини.LIVE у потязі. Тоді вона погодилася поговорити ще раз, аби поділитися емоціями після життя у Києві.

Як змінилася доля корінної жительки Севастополя — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

В середині квітня Вікторія (ім’я змінене) тиждень добиралася з Севастополя в Київ. Маючи проукраїнську позицію дівчина все ж боялася зустрічі з українськими спецлужбами і до кінця не розуміла, що у Києві — те, що розповідає хлопець чи те, що показує російський зомбоящик.

Вона досі не дозволяє публікувати своє справжнє ім’я та показувати обличчя. Але вже не боїться українців і у співпраці з державними органами відновлює документи.

Свого хлопця вже називає чоловіком і збирається виходити за нього заміж. Разом вони гуляють Києвом, хоча в незвичних місцях.

"Я ще не була на Майдані Незалежності, але хочу. Проте ми ходили на Байкове кладовище. Там є свіжі могили військових, дуже багато", — поділилася дівчина.

Кладовище в Україні. Фото: Reuters

Війну вона тепер відчула по справжньому. У травні було занадто багато ворожих російських атак, що вона встигла звикнути до повітряних тривог і вибухів.

"Це було страшно. Але ми вже навчилися з чоловіком дуже швидко бігти в коридор. Я взагалі здивована, бо гуде тривога і я біжу в коридор, а люди на вулиці просто ходять", — згадала кримчанка.

Карта повітряних тривог. Фото: Скріншот

Та Київ для неї асоціюється геть не з війною. Каже, що місто дуже розвинене і чисте, мало сміття. Слухаючи такі асоціації з містом думається, а що ж у Криму?

"А ще мені подобається що якщо тут є якась знижка, то це справді знижка. Багато імпортного це круто", — додала при розмові дівчина.

Вона любить ходити в магазини. Каже, що купує спогади дитинства — вафлі "Артек", сік "Садочок" та просте біле морозиво у вафельному стаканчику.

Поки що не встигла завести друзів, але столицю полюбила. Слідкує за новинами тепер не через VPN і головне — телефонує своїм у Крим, аби розказати про Україну.

"Я розказую все чесно", — додала кримчанка.