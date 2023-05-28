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"Я рассказываю правду": что думает о Киеве крымчанка, увидевшая город впервые

28 мая 2023 07:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Выехать из Крыма: что думает о Киеве коренная жительница Севатстополя
Майдан независимости. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В апреле этого года 21-летняя крымчанка впервые при жизни покинула полуостров и уехала в Киев к парню, с которым познакомилась в сети. Уникальную историю девушка рассказала команде Новини.LIVE в поезде. Тогда она согласилась еще раз поговорить, чтобы поделиться эмоциями после жизни в Киеве.

Как изменилась судьба коренной жительницы Севастополя — в материале Новини.LIVE.

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В середине апреля Виктория (имя изменено) неделю добиралась из Севастополя в Киев. Имея проукраинскую позицию, девушка все же боялась встречи с украинскими спецлужбами и до конца не понимала, что в Киеве — то, что рассказывает парень или то, что показывает российский зомбоящик.

Она до сих пор не позволяет публиковать свое подлинное имя и показывать лицо. Но уже не боится украинцев и в сотрудничестве с государственными органами возобновляет документы.

Своего парня уже называет мужем и собирается выходить за него замуж. Вместе они гуляют по Киеву, хотя в необычных местах.

"Я еще не была на Майдане Незалежности, но хочу. Однако мы ходили на Байковое кладбище. Там есть свежие могилы военных, очень много" , — поделилась девушка.

Кладбище
Кладбище в Украине. Фото: Reuters

Войну она теперь ощутила по настоящему. В мае было слишком много вражеских российских атак, что она успела привыкнуть к воздушным тревогам и взрывам.

"Это было страшно. Но мы уже научились с мужем очень быстро бежать в коридор. Я вообще удивлена, потому что гудит тревога и я бегу в коридор, а люди на улице просто ходят", — вспомнила крымчанка.

воздушная тревога
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Но Киев для нее ассоциируется совсем не с войной. Говорит, что город очень развит и чист, нету мусора. Слушая такие ассоциации с городом, думается, а что же в Крыму?

"А еще мне нравится что если здесь есть какая-то скидка, то это действительно скидка. Много импортного это круто" , — добавила девушка.

Она любит ходить в магазины. Говорит, что покупает воспоминания детства — вафли "Артек", сок "Садочок" и простое белое мороженое в вафельном стаканчике.

Пока не успела завести друзей, но столицу полюбила. Следит за новостями теперь не через VPN и главное — звонит по телефону своим в Крым, чтобы рассказать об Украине.

"Я рассказываю все честно" , — добавила крымчанка.  

 

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