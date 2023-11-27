Як дізнатися, чи працюватиме інтернет вдома без світла — інструкція

Жінка працює під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні створили інтерактивну мапу провайдерів Києва для того, щоб дізнатися скільки буде працювати домашній інтернет в разі відключення електроенергії. Якщо інтернету буде недостатньо, тоді можна скористатися картою найближчих провайдерів, які краще підготувалися до можливих блекаутів.

Про це повідомив міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров.

Читайте також:

Переваги інтерактивної мапи

Крім того, завдяки мапі можна:

дізнатися ціну підключення та щомісячну абонплату за інтернет;

залишити відгук про роботу інтернету у вашому будинку під час відключень;

подивитися відгуки людей про роботу мережі без електроенергії.

Інтерактивна мапа провайдерів у Києві. Фото: ЛУН Місто

"Зараз карта доступна для жителів Києва. Далі — масштабуємо на інші великі міста України", — наголосив він.

Забезпечення постійного доступу до інтернету

Також Федоров порадив українцям забезпечити для себе енергостійкий інтернет, аби продовжувати навчання та роботу, незважаючи на різні обставини.

"Переходьте на карту та перевіряйте, скільки працюватиме інтернет від вашого провайдера в разі відключень. Раджу подбати про енергостійкий інтернет уже зараз, щоб продовжити навчатися та працювати попри все", — додав Федоров.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров розповів, як залишатися онлайн під час можливих блекаутів.